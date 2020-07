lechiffre RT @_donalphonso: Sie wollen nicht mich mit ihren Drohungen in die Unterwerfung peitschen, sondern Euch. Sie wollen Aktivisten wegen 3 Lik… vor 18 Sekunden Rain Man RT @_donalphonso: Sie wollen nicht mich mit ihren Drohungen in die Unterwerfung peitschen, sondern Euch. Sie wollen Aktivisten wegen 3 Lik… vor 56 Sekunden Ina Buchmann Die #Linksextremen haben im #Staatsfunk bereits die Mehrheit. Der linksextreme Sumpf im Zwangsgebührenfunk muss tro… https://t.co/ryCkyxMk54 vor 1 Minute Kublus 🤹‍♂️ RT @_donalphonso: Sie wollen nicht mich mit ihren Drohungen in die Unterwerfung peitschen, sondern Euch. Sie wollen Aktivisten wegen 3 Lik… vor 9 Minuten Alexandra Witt RT @HGMaassen: Nach meiner Einschätzung mehren sich die Hinweise auf Verbindungen zwischen Journalisten des ÖRR und der linksextremen Szene… vor 10 Minuten Wunderkind xx #AtHome RT @_donalphonso: Eine "ARD-Expertin", die bei vom Verfassungsschutz beobachteten, autonomen Gruppen auftritt. Der Vorab-Verrat eines Offiz… vor 10 Minuten