10.08.2020 ( vor 2 Tagen )

Markus Söder im Live-Stream: Die steigenden Corona -Infektionszahlen in Deutschland bereiten Anlass zur Sorge . Der bayerische Ministerpräsident Söder will sich zum weiteren Vorgehen ab 12 Uhr in einer Pressekonferenz äußern. So sehen Sie die PK live im Internet.