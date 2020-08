Dr. Guido Meyer RT @derspiegel: Coronakrise, Black-Lives-Matter-Proteste - doch US-Präsident Trump denkt an sein eigenes Denkmal. Laut "New York Times" hat… vor 14 Stunden Michael Bechtel RT @derspiegel: Coronakrise, Black-Lives-Matter-Proteste - doch US-Präsident Trump denkt an sein eigenes Denkmal. Laut "New York Times" hat… vor 15 Stunden dr. klara RT @derspiegel: Coronakrise, Black-Lives-Matter-Proteste - doch US-Präsident Trump denkt an sein eigenes Denkmal. Laut "New York Times" hat… vor 15 Stunden Victor Wenn USA das macht, dann ist das Land 100% ins “Trumpsumpf“ versunken. https://t.co/L7JidPjzIj vor 18 Stunden Weewa 96 RT @derspiegel: Coronakrise, Black-Lives-Matter-Proteste - doch US-Präsident Trump denkt an sein eigenes Denkmal. Laut "New York Times" hat… vor 19 Stunden Dr.Klaus Heine Will Trump sein Gesicht in Stein meißeln lassen? https://t.co/VyabClCoC3 via @TOnline_News .....ich lach' mich kringelig!😂😂😂 vor 21 Stunden