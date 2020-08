13.08.2020 ( vor 7 Stunden )



Die Erfolgsshow „The Masked Singer" soll im Herbst in ihre dritte Staffel starten. Ein Wiedersehen mit zwei bekannten Gesichtern der Show wird es dann aber nicht geben: Die Juroren Ruth Moschner und Rea Garvey werden in der kommenden Ausgabe fehlen. Stattdessen wird der Komiker und Ex-Kandidat Bülent Ceylan neues ständiges Jury-Mitglied.