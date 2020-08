17.08.2020 ( vor 2 Stunden )



Zwei Familienmitliegder hat sie schon an das Coronavirus verloren, zwei kämpfen noch um ihre Leben. Schauspielerin Sharon Stone hat auf Instagram ein langes und bewegendes Video veröffentlicht, in dem sie das Verhalten vieler in der Zwei Familienmitliegder hat sie schon an das Coronavirus verloren, zwei kämpfen noch um ihre Leben. Schauspielerin Sharon Stone hat auf Instagram ein langes und bewegendes Video veröffentlicht, in dem sie das Verhalten vieler in der Corona -Pandemie in den USA anprangert. Für ihre US-Mitbürger hat sie zudem eine klare Empfehlung für die kommenden Wahlen 👓 Vollständige Meldung