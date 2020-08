27.08.2020 ( vor 7 Stunden )



"Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis hat einen Live-Auftritt bei den ZDF-Kollegen verschwitzt. Eigentlich sollte sie am Donnerstag live im Studio sitzen, stattdessen musste sie spontan zugeschaltet werden. Und bei der Gelegenheit gestand die 45-Jährige: Auch eine "Tagesschau"-Ausgabe habe sie in Corona-Zeiten verpennt. "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis hat einen Live-Auftritt bei den ZDF-Kollegen verschwitzt. Eigentlich sollte sie am Donnerstag live im Studio sitzen, stattdessen musste sie spontan zugeschaltet werden. Und bei der Gelegenheit gestand die 45-Jährige: Auch eine "Tagesschau"-Ausgabe habe sie in Corona-Zeiten verpennt. 👓 Vollständige Meldung