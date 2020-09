Leonor nach Corona-Fall in Schulklasse in Quarantäne Auch die spanische Königsfamilie bekommt die Corona-Krise hautnah zu spüren. Die Kronprinzessin Leonor muss in Quarantäne - wegen eines Falls in ihrer...

Augsburger Allgemeine vor 2 Stunden - Vermischtes Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost