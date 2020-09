Schwarzeneggers 'Kindergarten Cop' zu rassistisch für Film Festival

14.09.2020 ( vor 1 Woche )



Arnold Schwarzeneggers Film "Kindergarten Cop" wurde in der Stadt Astoria in Oregon gedreht und hätte dort zum 30. Jubiläum beim Northwest Filmfestival gezeigt werden sollen - doch nun wurde er auf Das Filmvestival in Oregon streicht den Kult-Film "Kindergarten Cop" aus dem Programm . Der Grund: Der Film würde die "Traumatisierung von Kindern durch die Polizei glorifizieren".Arnold Schwarzeneggers Film "Kindergarten Cop" wurde in der Stadt Astoria in Oregon gedreht und hätte dort zum 30. Jubiläum beim Northwest Filmfestival gezeigt werden sollen - doch nun wurde er auf Druck von Anti-Polizei-Gruppierungen vom Programm gestrichen. Der Grund: Der Film sei rassistisch und glorifiziere Polizeigewalt. 👓 Vollständige Meldung