Während seiner Karriere wirkt Michael Lonsdale in mehr als 200 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Bekanntheit erlangt der Darsteller insbesondere als...

Michael Lonsdale: "James Bond"-Schurke mit 89 Jahren gestorben Trauer um Michael Lonsdale: Der Schauspieler, der unter anderem als "James Bond"-Schurke in Erscheinung trat, ist mit 89 Jahren gestorben.

stern.de vor 22 Stunden - Politik