Alfred Rub Dem Argument 'kürzlich Bob Dylan und nun schon wieder die USA' pflichte ich nicht bei. Die US-Literatur wurde lange… https://t.co/IcMmYPDoOw vor 24 Minuten السالمين RT @derspiegel: 2019 hatte die Verleihung an Peter Handke zu einem Skandal geführt. Dieses Jahr geht der Nobelpreis für Literatur an die US… vor 24 Minuten Kathrin Klette „Die Vielfalt der Weltliteratur kommt jedenfalls in der Liste der jüngsten Nobelpreisträger kaum mehr angemessen zu… https://t.co/8vKApGywhY vor 35 Minuten Franz W.Winterberg Literaturnobelpreis 2020: Glück und Stille https://t.co/AKiDh9Rnsq via @derspiegel vor 42 Minuten Wolfgang A.Gerlitzki RT @Stefani38312507: Stockholm: Nobelpreis für Literatur geht an Louise Glück https://t.co/zl7vxFxboc via @derspiegel vor 43 Minuten Jürg Mösli «der Fuetsch» „Die US-amerikanische Autorin Louise Glück erhält den Nobelpreis für Literatur 2020.“ (ta) - Leider können die Amis… https://t.co/FjsoviyG3c vor 1 Stunde