In In Runde 2 der "Blind Auditions" von " The Voice of Germany " kehrte mit Bademeister Matthias Nebel ein Halbfinalist von 2018 auf die Bühne zurück - und räumte wieder richtig ab! Außerdem offenbarte Kandidatin Kim ihre gemeinsame Vergangenheit mit Coach Nico Santos - verschmähte den Sänger dann aber bei der Team-Auswahl! 👓 Vollständige Meldung