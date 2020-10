15.10.2020 ( vor 13 Stunden )



Da hat der berühmte Designer wohl einige Schutzengel mit an Bord! TV-Star Harald Glööckler (55) ist in einen schweren Da hat der berühmte Designer wohl einige Schutzengel mit an Bord! TV-Star Harald Glööckler (55) ist in einen schweren Unfall auf der Autobahn verwickelt gewesen. Auf Instagram zeigt er seinen kaputten Mercedes - und schreibt: "Wir könnten tot sein". 👓 Vollständige Meldung