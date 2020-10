20.10.2020 ( vor 7 Stunden )



Sprache befindet sich ständig im Wandel - was darf man noch sagen, was geht gar nicht mehr? - Die Debatten kochen immer wieder hoch, nicht jeder ist mit jedem Eingriff in den Sprachgebrauch einverstanden. Schlagersänger Heino sagte jetzt in einem Interview dass er einen seiner bekanntesten Hits nicht umtexten wird. Sprache befindet sich ständig im Wandel - was darf man noch sagen, was geht gar nicht mehr? - Die Debatten kochen immer wieder hoch, nicht jeder ist mit jedem Eingriff in den Sprachgebrauch einverstanden. Schlagersänger Heino sagte jetzt in einem Interview dass er einen seiner bekanntesten Hits nicht umtexten wird. 👓 Vollständige Meldung