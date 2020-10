21.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Seit etwa einer Woche gilt in einigen Bundesländern eine Sperrstunde für die Gastronomie. Im ZDF-Talk "Markus Lanz" erklärt Tim Mälzer wie hart ihn die Regelung trifft und warum er sogar rechtliche Mittel dagegen prüft. Bei einem Thema redete sich der TV-Koch komplett in Rage. Seit etwa einer Woche gilt in einigen Bundesländern eine Sperrstunde für die Gastronomie. Im ZDF-Talk "Markus Lanz" erklärt Tim Mälzer wie hart ihn die Regelung trifft und warum er sogar rechtliche Mittel dagegen prüft. Bei einem Thema redete sich der TV-Koch komplett in Rage. 👓 Vollständige Meldung