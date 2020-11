06.11.2020 ( vor 5 Stunden )

Auch zwei Tage nach der Wahl des neuen US- Präsidenten steht der Sieger noch nicht fest. "Bis zur letzten Stimme - Bleibt Trump an der Macht?" - Diese Frage stellte Maybritt Illner in ihrer gleichnamigen ZDF-Talkshow am Donnerstagabend. Zu Gast war unter anderem der TV-Moderator Thomas Gottschalk , der seit 25 Jahren in den Staaten lebt und via Live-Schalte seine Einschätzung der Lage zum Besten gab.