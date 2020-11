15.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Ob die Rückkehr von Michael Wendler zum Messenger-Dienst Telegram das Fass letztlich zum Überlaufen gebracht hat? Fakt ist: Markus Krampe, Manager von Michael Wendler, hat sich von seinem Schützling getrennt. Das verkündete Krampe am Sonntagabend in einer Instagram-Story. Ob die Rückkehr von Michael Wendler zum Messenger-Dienst Telegram das Fass letztlich zum Überlaufen gebracht hat? Fakt ist: Markus Krampe, Manager von Michael Wendler, hat sich von seinem Schützling getrennt. Das verkündete Krampe am Sonntagabend in einer Instagram-Story. 👓 Vollständige Meldung