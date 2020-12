04.12.2020 ( vor 6 Stunden )



25 Jahre nach seinem für die Fans schockierenden Ausstieg aus der Boyband Take That gründet Robbie Williams eine neue Gruppe. Und diesmal werden nicht seine einstigen Kollegen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen an seiner Seite stehen, wie der 46-Jährige bekannt gab. Neue Songs gebe es auch schon. 25 Jahre nach seinem für die Fans schockierenden Ausstieg aus der Boyband Take That gründet Robbie Williams eine neue Gruppe. Und diesmal werden nicht seine einstigen Kollegen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen an seiner Seite stehen, wie der 46-Jährige bekannt gab. Neue Songs gebe es auch schon. 👓 Vollständige Meldung