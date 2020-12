17.12.2020 ( vor 2 Stunden )



war der Dirigent aller Völker, der mit dem Papst und dem amerikanischen Präsidenten den Weltfrieden per Chorgesang beförderte. Ein Star ohne Sex, Drugs and Rock 'n' Roll. Gotthilf Fischer war der Dirigent aller Völker, der mit dem Papst und dem amerikanischen Präsidenten den Weltfrieden per Chorgesang beförderte. Ein Star ohne Sex, Drugs and Rock 'n' Roll. 👓 Vollständige Meldung