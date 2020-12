22.12.2020 ( vor 3 Tagen )



Am 22. Dezember 1920 lief in Deutschland die erste Radiosendung über den Äther. Schon bald hörten Massen zu. Visionär der junge Dichter Bertolt Brecht: Er forderte den mündigen Hörer, der nicht nur empfangen, sondern selbst senden kann.