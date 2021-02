08.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Der thailändische König Maha Vajiralongkorn alias Rama X. bezahlt in Deutschland angeblich zu wenig Steuern. Das zumindest unterstellt ihm der Tutzinger Bürgerverein, der zu niedrige Einnahmen ausgerechnet haben will. Der thailändische König Maha Vajiralongkorn alias Rama X. bezahlt in Deutschland angeblich zu wenig Steuern. Das zumindest unterstellt ihm der Tutzinger Bürgerverein, der zu niedrige Einnahmen ausgerechnet haben will. 👓 Vollständige Meldung