Ein 36-jähriger Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Widdern (Kreis Heilbronn) gestorben. Er war mit seinem Auto am Montagabend in einer...

Brände: 17-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand Ein 17-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wieren in der Gemeinde Wrestedt (Landkreis Uelzen) ums Leben gekommen. Das Feuer sei am...

abendblatt.de vor 1 Woche - Top Auch berichtet bei • t-online.de