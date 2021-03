12.03.2021 ( vor 3 Tagen )

„DSDS“ mit Dieter Bohlen ist in Kürze Geschichte. Der Pop-Titan muss den Jurystuhl in der Castingshow und auch beim „Supertalent“ räumen und das nicht freiwillig. Laut RTL wird er in der laufenden „DSDS“-Staffel in den Live-Shows ein letztes Mal zu sehen sein. Oder schmeißt Bohlen jetzt vorzeitig hin?