LiMA Socialbot Seminar 2020 Landtagwahlen im Fernsehen: Und plötzlich analysiert Harald Schmidt Startschuss ins Superduperwahljahr, auch bei AR… https://t.co/J23oABj85J vor 11 Minuten Markus van de Weyer Der Wahlabend im Fernsehen: Und plötzlich analysiert Harald Schmidt die Landtagswahl https://t.co/ABGNowCmpq via @derspiegel vor 59 Minuten Echt jetze? Die #herren der zahlen. Klarer kann man nicht auf das Leck hinweisen, dass hier schon lange besteht. In der Realit… https://t.co/mIzDUYNfr4 vor 1 Stunde R.W. Plötzlich analysiert Harald Schmidt die Landtagswahl https://t.co/HWp51CMvmH via @derspiegel vor 2 Stunden Deutschland Germany Landtagwahlen im Fernsehen: Und plötzlich analysiert Harald Schmidt https://t.co/xmRJEBpej8 https://t.co/2f9jU7ZYJo vor 3 Stunden Monika Schäfer Landtagwahlen im Fernsehen: Und plötzlich analysiert Harald Schmidt - DER SPIEGEL https://t.co/0tC5a6stWF vor 4 Stunden