Sie spielte an der Seite von Clint Eastwood und erhielt für ihre Rolle in dem Rennfahrer-Film »Grand Prix« einen Golden Globe. Nun ist die US-Schauspielerin Jessica Walter im Alter von 80 Jahren gestorben.