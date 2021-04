06.04.2021 ( vor 1 Tag )



"Bridgerton"-Star Regé-Jean Page wurde mit seiner Rolle des Duke of Hastings über Nacht zum absoluten Star und Frauenschwarm. Dass er aber in Staffel 2 nicht mehr dabei sein wird, hat für viel Wirbel gesorgt. Für ihn selbst war dies allerdings absehbar. Wie geht es ohne ihn weiter?