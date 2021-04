21.04.2021 ( vor 6 Tagen )



Am Dienstag verstarb Am Dienstag verstarb Schauspieler Willi Herren im Alter von nur 45 Jahren. Seine enge Bekannter Giulia Siegel nahm mit ihm an diversen TV-Formaten teil, verbrachte zuletzt mehrere Wochen mit ihm im " Promis unter Palmen"-Haus. Im FOCUS-Online-Gespräch erinnert sie sich daran, wie sie Herren in den letzten Tagen vor seinem Tod erlebte. 👓 Vollständige Meldung