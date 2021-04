29.04.2021 ( vor 5 Stunden )



Nach der heftigen Kritik an der Aktion #allesdichtmachen wollte Schauspieler Jan Josef Liefers bei der Gegenaktion #allemalneschichtmachen mitmachen und in einer Essener Klinik helfen. Doch daraus wird nichts, der Klinikchef lehnt ab, er will keine Inszenierung à la "Bergdoktor im Ruhrgebiet". Nach der heftigen Kritik an der Aktion #allesdichtmachen wollte Schauspieler Jan Josef Liefers bei der Gegenaktion #allemalneschichtmachen mitmachen und in einer Essener Klinik helfen. Doch daraus wird nichts, der Klinikchef lehnt ab, er will keine Inszenierung à la "Bergdoktor im Ruhrgebiet". 👓 Vollständige Meldung