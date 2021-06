Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Florian Silbereisen: SO viel könnte er bei DSDS verdienen 01:18 Florian Silbereisen befindet sich laut „BILD“ in finalen Verhandlungen als Chefjuror bei „Deutschland sucht den Superstar“. Details rund um seinen Wunsch für die Jury und seinen Verdienst gibt es auch bereits.