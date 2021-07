23.06.2021 ( vor 1 Woche )



Ihr Tod schockierte die ganze Welt: Am 31. August 1997 verunglückte Ihr Tod schockierte die ganze Welt: Am 31. August 1997 verunglückte Prinzessin Diana bei einem schweren Autounfall. Ihr ehemaliger Fahrer und Vertrauter, Colin Tebbutt, verrät nun bewegende neue Details über die Nacht, in der die beliebte Prinzessin starb. 👓 Vollständige Meldung