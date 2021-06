25.06.2021 ( vor 10 Stunden )



In einem Interview kritisiert Moderator Hugo Egon Balder den Privatsender Sat.1, bei dem er die Show „Genial daneben" moderiert. Der Sender habe sich in den vergangenen Jahren als „ziemlich beratungsresistent" erwiesen. Die ständig wechselnde Geschäftsführung habe Sat.1 „permanent in die Grütze gefahren", so Balder.