28.07.2021 ( vor 5 Stunden )



Beim Dreh der sechsten Staffel von "Better Call Saul" ist Schauspieler Bob Odenkirk offenbar zusammengebrochen. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache seines Zusammenbruchs ist bisher nicht bekannt.