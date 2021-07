30.07.2021 ( vor 4 Stunden )



Das neue Album von Billie Eilish, 19, ist ein großes Alterswerk. Über "Happier than Ever" und die Frage, warum diese Sängerin so grenzenlos beliebt ist. Das neue Album von Billie Eilish, 19, ist ein großes Alterswerk. Über "Happier than Ever" und die Frage, warum diese Sängerin so grenzenlos beliebt ist. 👓 Vollständige Meldung