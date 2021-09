Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Sarah Connor: Neuer Song thematisiert Depressionen 01:18 Sarah Connor möchte mit ihrem neuem Song „Stark“ offenbar ein Zeichen setzen und Menschen mit Depressionen unterstützen. Der Song thematisiert diese und Sarah verriet, dass sie bereits selbst daran litt. Alle Details in unserem Video. +++ Sie befinden sich in einer ähnlichen Lage und wissen...