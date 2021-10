Martina Maria @StBrandner Frommer Wunsch, sie hat doch eben beim Gottesdienst zur deutschen Einheit ein „Vater Unser“ gen Himmel… https://t.co/BEnwIRvkTO vor 23 Stunden Manuel Geboren am 21.09.87 in Hamburg. Am Tag der Deutschen Einheit war ich 3 Jahre alt. Mein Vater machte, damals im Tunn… https://t.co/S2UOLJWM2R vor 1 Tag Custard Apple RT @zeitonline: Kein #Kanzler war länger im Amt als Helmut Kohl, doch gerade an seiner Regierungszeit scheiden sich noch immer die Geister:… vor 1 Tag EUROMAT RT @zeitonline: Kein #Kanzler war länger im Amt als Helmut Kohl, doch gerade an seiner Regierungszeit scheiden sich noch immer die Geister:… vor 1 Tag WolfiR 👍🇪🇺🇪🇺🇪🇺 RT @zeitonline: Kein #Kanzler war länger im Amt als Helmut Kohl, doch gerade an seiner Regierungszeit scheiden sich noch immer die Geister:… vor 1 Tag ZEIT ONLINE Kein #Kanzler war länger im Amt als Helmut Kohl, doch gerade an seiner Regierungszeit scheiden sich noch immer die… https://t.co/iuHvt8kdOp vor 1 Tag