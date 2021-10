04.10.2021 ( vor 4 Tagen )



Robbie Williams gibt im August 2022 überraschend ein Konzert in München. Die Leutgeb Entertainment Group kündigt dieses als "eines der größten Live-Konzerte seiner bisherigen Karriere in Deutschland, Österreich und der Schweiz" an.