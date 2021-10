05.10.2021 ( vor 2 Tagen )



Bundespräsident gab in der Felsenreitschule offiziellen Startschuss für das Salzburger Festival.

*Salzburg. *Die Eröffnung der Salzburger Festspiele seien wie das Erwachen aus einem Albtraum. So beschrieb es der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in seiner Rede beim Festakt in der Felsenreitschule, wo Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Festspiele am Sonntag offiziell eröffnete.