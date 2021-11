Annette Influencer Rezo hat Corona: "Noch nie so krank" Dennoch scheint ihn seine Covid-19-Erkrankung mitgenommen zu haben… https://t.co/MndjQRnj2i vor 29 Minuten wapol RT @Sayuchen_x3: @sternde Er ist geimpft, macht Party, infiziert sich und war „noch nie so krank“. Suche den Fehler 🤡 Typisch Influencer. vor 2 Stunden Bagalut Interessiert keine Sau. Influencer ist geimpft: "Ich war noch nie so krank": Youtuber Rezo hat sich mit Corona infi… https://t.co/61JyqqfDMI vor 2 Stunden Brackwasserkapitän RT @XClaas: #Impfpflicht #Querdenker Ich muss ihm widersprechen...er war schon immer so "krank"😜 Influencer ist geimpft: "Ich war noch… vor 3 Stunden ClaasX #Impfpflicht #Querdenker Ich muss ihm widersprechen...er war schon immer so "krank"😜 Influencer ist geimpft: "… https://t.co/A4WhGAR1vK vor 3 Stunden Sayu #Rezo hat also #Corona. Er ist geimpft, macht Party und sagt er war als Erwachsener noch nie so krank und anstatt s… https://t.co/JnYmWBvgde vor 4 Stunden