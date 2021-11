22.11.2021 ( vor 6 Stunden )



Als Sarah Connor bei "The Voice" sich einfach nicht an die Vorgaben der Casting-Show hielt, war der Aufschrei unter den Fans groß. Mittlerweile stellt sich ein Regelbruch bei der Talentsuche aber nicht als Ausnahme dar. Denn in der aktuellen Folge schoss auch Coach Nico Santos quer. 👓 Vollständige Meldung