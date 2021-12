03.12.2021 ( vor 1 Stunde )

Hollywood-Star Alec Baldwin weist jegliche Verantwortung für den tödlichen Unfall am Set des Films "Rust" von sich. In einem Interview sagt er, er habe "nichts zu verbergen". Nach dem Vorfall kann er sich nicht vorstellen, nochmal einen Film zu drehen, in dem eine Waffe vorkommt.