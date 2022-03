Drakeremoray RT @dw_deutsch: Arnold Schwarzeneggers Message an Putin: "Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können diesen Krieg… vor 10 Minuten Liv Kweelok RT @dw_deutsch: Arnold Schwarzeneggers Message an Putin: "Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können diesen Krieg… vor 17 Minuten Niemiecka Polityka RT @dw_deutsch: Arnold Schwarzeneggers Message an Putin: "Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können diesen Krieg… vor 51 Minuten Hans 25.01.2019 RT @dw_deutsch: Arnold Schwarzeneggers Message an Putin: "Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können diesen Krieg… vor 59 Minuten DW Deutsch Arnold Schwarzeneggers Message an Putin: "Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können dies… https://t.co/nsl0FDvvT8 vor 1 Stunde Cacciatore Deutlicher kann man es kaum sagen! Danke #arnoldschwarzenegger Retten wir die #Ukraine und schaffen eine neue… https://t.co/Z3fNlpjBas vor 3 Stunden