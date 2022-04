BRIGITTE Der Urheberrechtsstreit um "Shape Of You" ist zugunsten von Ed Sheeran ausgegangen. Das sagt der Popstar zum Urteil… https://t.co/tUF6CEsa8z vor 30 Minuten StN_News Ed Sheeran gewinnt Urheberrechtsprozess um "Shape Of You" #EdSheeran #Urheberrecht https://t.co/lnunLoSIhq vor 32 Minuten Frankfurter Allgemeine Mit „Shape of You“ gelang dem Popstar Ed Sheeran ein Welthit. Nun stand er in London vor Gericht, weil ihm zwei Mus… https://t.co/Bf99qzbpJa vor 57 Minuten Deutschland Germany Ed Sheeran gewinnt Urheberrechtsprozess zu »Shape of You« https://t.co/HaS5rfW0BP https://t.co/Xjlw9eSpKa vor 1 Stunde WELT Ed Sheeran gewinnt Urheberrechtsprozess um „Shape of You“ https://t.co/2hRpnY0O52 https://t.co/mpAr0NpuLg vor 2 Stunden Ueberschriften Ed Sheeran gewinnt Urheberrechtsprozess zu »Shape of You« https://t.co/nolp5vTCmR vor 2 Stunden