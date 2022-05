15.05.2022 ( vor 2 Tagen )



Er war an der Seite von Clint Eastwood zu sehen und stand für Robert Altman vor der Kamera. Auch in der Krimireihe "True Detective" spielte Fred Ward mit. Er war an der Seite von Clint Eastwood zu sehen und stand für Robert Altman vor der Kamera. Auch in der Krimireihe "True Detective" spielte Fred Ward mit. 👓 Vollständige Meldung