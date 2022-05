30.05.2022 ( vor 8 Stunden )



Er spielte den Schurken in „The Wild Bunch" und den Bösewicht in „Getaway": Schauspieler Bo Hopkins ist an den Folgen eines Herzinfarkts im Alter von 84 Jahren verstorben. 👓 Vollständige Meldung