Gala Horror-Unfall in Österreich: Vor wenigen Tagen soll Musikerin Julia Moretti mit einem Quad 30 Meter in die Tiefe ge… https://t.co/ip1a4WOTZI vor 6 Stunden Dina Julia Moretti wird nach 30-Meter-Sturz in Klinik geflogen https://t.co/HoQ7j7OR1o vor 7 Stunden Klaus Dieter Julia und Tobias Moretti https://t.co/kiopBTUAKk via @focusonline Das war nicht der Erste Unfall dieser Art, und w… https://t.co/ojvh4jSzDO vor 10 Stunden FOCUS Online 30 Meter tiefer Sturz: Julia Moretti bei Quad-Unfall schwer verletzt https://t.co/qjQNEEvEdI vor 10 Stunden