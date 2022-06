21.06.2022 ( vor 3 Tagen )



Vor 100 Jahren der Mord an Außenminister Rathenau, heute der Krieg gegen die Ukraine: An den Begründungen rechtsradikaler Gewalt hat sich verblüffend wenig geändert. Vor 100 Jahren der Mord an Außenminister Rathenau, heute der Krieg gegen die Ukraine: An den Begründungen rechtsradikaler Gewalt hat sich verblüffend wenig geändert. 👓 Vollständige Meldung