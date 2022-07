Harald Klinke RT @SPIEGEL_alles: Er war Künstler, Physiker, Philosoph und Science-Fiction-Autor: Herbert W. Franke war auf vielen Gebieten versiert: Jetz… vor 2 Stunden Karla 🕊🕊🕊🕊🤗 Tod eines Pioniers und Scienfiction Autors Herbert W. Fanke gestorben 🕯 https://t.co/LfnguKkcTT vor 2 Stunden Deutschland Germany Tod eines Pioniers: Herbert W. Franke gestorben https://t.co/SfroSCxQIn https://t.co/4weaDtVUDv vor 4 Stunden Franz W.Winterberg Tod des Universalgenies Herbert W. Franke: »Dinosaurier der Computerkunst« gestorben R.I.P. https://t.co/fBZt0H8eZI via @derspiegel vor 4 Stunden Danny https://t.co/hMmctbpLdd Ich kannte den Mann nicht. Das Ars Electronica in Linz ist spitze! vor 5 Stunden Wolfram-Fotodesign Tod des Universalgenies Herbert W. Franke: »Dinosaurier der Computerkunst« gestorben https://t.co/PEVoZJ9khw via @derspiegel vor 5 Stunden