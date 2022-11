21.11.2022 ( vor 11 Stunden )



Hengameh Ghaziani und Katayoun Riahi haben sich mit den Protestierenden in ihrer Heimat Iran solidarisiert. Jetzt wurden sie festgenommen, weil sie in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch ablegten.