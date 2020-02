12.02.2020 ( vor 1 Woche )



Für die Familie der Berliner Schülerin Rebecca hält die Tragödie unvermindert an: Das Mädchen verschwand vor einem Jahr spurlos. Die Ermittlungen dauern an, gestalten sich aber schwierig. Für die Familie der Berliner Schülerin Rebecca hält die Tragödie unvermindert an: Das Mädchen verschwand vor einem Jahr spurlos. Die Ermittlungen dauern an, gestalten sich aber schwierig. 👓 Vollständige Meldung