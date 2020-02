17.02.2020 ( vor 1 Tag )



Florida-Auswanderer Michael Wendler ist wieder in Deutschland. Der Schlagersänger begleitet seine Freundin Laura Müller bei ihrer Teilnahme an "Let's Dance". Einer freute sich besonders über die Rückkehr. Florida-Auswanderer Michael Wendler ist wieder in Deutschland. Der Schlagersänger begleitet seine Freundin Laura Müller bei ihrer Teilnahme an "Let's Dance". Einer freute sich besonders über die Rückkehr. 👓 Vollständige Meldung