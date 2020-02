27.02.2020 ( vor 32 Minuten )



Am Vortag hustete und schniefte er. Nun fehlt der Papst bei einem Termin. Er kränkelt. Und das ausgerechnet während des Coronovirus-Ausbruchs in Am Vortag hustete und schniefte er. Nun fehlt der Papst bei einem Termin. Er kränkelt. Und das ausgerechnet während des Coronovirus-Ausbruchs in Italien 👓 Vollständige Meldung